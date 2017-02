Obama neemt het op tegen Richard Branson op vakantie

Door: redactie

7/02/17 - 17u53

Barack Obama amuseert zich duidelijk. © Jack Brockway.

video Wie dacht dat Barack Obama na zijn afscheid van het Witte Huis in een zwart gat zou vallen, heeft het mis. De voormalig Amerikaans president geniet op dit moment van zon, zee en strand op Necker Island, een privé-eiland van Virgin-baas Richard Branson. Ze nemen het zelfs tegen elkaar op in een westrijdje surfen.

Obama heeft het duidelijk naar zijn zin op Necker Island, een Caribisch eiland dat eigendom is van Richard Branson. Op foto's is te zien hoe de twee dollen en hoe Obama leert kitesurfen.



Op zijn blog schrijft Branson dat Obama leert kitesurfen terwijl hij leert 'foilboarden'. Een foilboard is een soort surfplank met een aandrijfschroef onder het water. In een wedstrijdje tussen de twee toonde Obama zich in elk geval de beste leerling.