Obama over inreisverbod: "Amerikaanse waarden staan op het spel"

Robbe van Lier

30/01/17 - 21u17

Voormalig president Barack Obama heeft voor het eerst gereageerd op het beleid van zijn opvolger Donald Trump. © ap.

In zijn eerste publieke verklaring sinds hij het Witte Huis verlaten heeft, verzet voormalig president Barack Obama zich tegen het inreisverbod dat zijn opvolger Donald Trump heeft afgekondigd. "De Amerikaanse waarden staan op het spel", staat in de mededeling. De protesten tegen het inreisverbod voor burgers uit zeven moslimlanden noemt Obama "hartverwarmend".

In de verklaring zegt de woordvoerder van Obama dat de voormalige president twijfelde of hij zich zou houden aan de traditie van ex-presidenten om zich te onthouden van commentaar over het beleid van hun opvolgers.



Maar Obama vindt "het engagement van de gemeenschappen doorheen het land hartverwarmend", zo staat in de verklaring te lezen. "Dat burgers hun grondwettelijk recht uitoefenen door samen te komen, zich te organiseren en hun stem te laten horen is exact wat we verwachten wanneer de Amerikaanse waarden op het spel staan."



"De president is het fundamenteel oneens met de notie van discriminatie tegen individuen op basis van hun geloof of religie", zo klinkt het nog in de mededeling.