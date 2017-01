Obama zet nog snel straffen om van 330 gevangenen

Door: redactie

20/01/17 - 00u41 Bron: Belga

De ontslagnemende president Barack Obama heeft net voor zijn vertrek uit het Witte Huis nog de straffen omgezet van 330 gevangenen die in de cel zaten voor drugsgerelateerde feiten. Obama zei fier te zijn dat dit een van zijn laatste daden was als president. "Amerika is een natie van tweede kansen", schreef hij op Twitter.