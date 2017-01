Obama: "Niet-sluiting Guantanamo is schuld van het Congres"

Door: redactie

19/01/17 - 22u00 Bron: Belga

© photo news.

Zoals Obamacare steevast naar voren wordt geschoven als grootste verwezenlijking van Barack Obama, zo wordt het niet sluiten van het militaire gevangenenkamp Guantanamo op Cuba doorgaans beschouwd als de grootste niet ingeloste belofte van de 44e president van de VS. Dat is niet mijn schuld, opperde Obama in een vandaag, zijn laatste werkdag als POTUS, aan het Congres gerichte brief.

Beeld van een protest tegen de omstreden gevangenis vorige week in Washington. © ap.

Obama legt de schuld bij dwarsliggende Congresleden. Obama houdt er mee op op een moment dat Guantanamo nog 41 gedetineerden, allen "terreurverdachten", telt. Het controversiële kamp opende (bij wijze van spreken) de deuren in 2002 en maakte deel uit van de "war on terror" die Obama's voorganger George W. Bush had uitgeroepen na de aanslagen van 11 september 2001 en die werd ingeluid met een militaire invasie in Afghanistan. Guantanamo "is in tegenspraak met onze waarden", schreef Obama in zijn brief aan de voorzitter van het Congres.



Het Pentagon heeft nog vier gevangenen uit het Amerikaanse detentiecentrum voor terreurverdachten in Guantanamo Bay overgebracht naar andere landen. Het zijn de laatste gevangenen die worden overgeplaatst voordat de termijn van president Barack Obama erop zit.

Een Amerikaanse functionaris weigerde te zeggen welke landen de vier gedetineerden opvangen. Er zitten nu dus nog 41 mensen vast in het detentiecentrum op Cuba.



Aanstaand president Donald Trump heeft al aangekondigd geen gevangenen meer te willen laten gaan.