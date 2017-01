Obama's hartverwarmende afscheidsbrief aan Amerikanen: "Jullie maakten van mij een beter mens"

Door: redactie

19/01/17 - 18u48

Barack Obama wuift 'zijn' Amerikanen uit in een persoonlijke brief. © reuters.

Morgenmiddag is Barack Obama president af en dus is de laatste dag in het Witte Huis er eentje vol tradities. Zo ligt voor toekomstig president Donald Trump een brief klaar in het Oval Office, enkele persoonlijke woordjes die door de afscheidnemend president vandaag neergepend werden. Een brief stuurde Obama vandaag ook naar alle Amerikanen: "Jullie maakten van mij een betere president, jullie maakten van mij een beter mens." En, voor de laatste maal: "Yes, we can."

"Het is een lange traditie voor de zittende president van de Verenigde Staten om een afscheidsbrief achter te laten in het Oval Office, een brief die bedoeld is voor mijn opvolger. In die brief deel ik wat ik heb geleerd, wat ik weet en geef ik wat wijze raad mee die de volgende president kan helpen bij de grote verantwoordelijkheid die komt kijken bij het hoogste ambt van dit land", zo begon Obama zijn brief.



Hij moedigde 'zijn' burgers aan te blijven geloven in een democratie en beloofde "er steeds voor elke Amerikaan te zijn." Ook nu sprak Obama vol hoop en optimisme.



"Vooraleer ik begin met het schrijven van een brief aan de 45ste president, wil ik jullie voor de laatste keer bedanken", vervolgde hij. "Het was een eer jullie 44ste president te zijn. Alles wat ik heb geleerd tijdens mijn ambtstermijn, heb ik van jullie geleerd. Jullie maakten van mij een betere president, jullie maakten van mij een beter mens."



"Acht jaar lang toonden jullie goedheid, veerkracht en hoop, en daar haalde ik mijn kracht uit. Ik heb gezien hoe jullie, net als buren, zorg gedragen hebben voor elkaar tijdens de grootste economische crisis die we ooit al hebben meegemaakt. Ik heb samen met families gerouwd, op zoek naar antwoorden."



"Ik zag in jullie, het Amerikaanse volk, fatsoen, vastberadenheid, een goed humeur, en vriendelijkheid. En ik zie een mooie toekomst voor ons liggen, in alles wat jullie doen. Ieder van ons - het maakt niet uit tot wie je behoort - moet zich voor dit alles blijven inzetten. Niet alleen wanneer er verkiezingen zijn, maar altijd. Ik zal steeds bij jullie zijn en ik zal jullie volgen bij elke stap die gezet wordt."



"En wanneer de vooruitgang langzaam lijkt te gaan, onthou dan: Amerika is niet het project van één persoon. Het meest krachtige woord van onze samenleving is 'wij'. Wij, de mensen. Wij zullen overwinnen. Yes, we can."



De volledige brief leest u hier: