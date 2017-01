Obama laat in ziel kijken over zijn dochters en zichzelf op einde laatste persconferentie: "Het komt écht goed"

video De meest persoonlijke vraag op de laatste persconferentie van president Barack Obama kwam helemaal op het einde en ging over hoe de dochters van de president omgingen met het onverwachte verkiezingsresultaat. Obama bewierrookte nog maar eens zijn twee meiden, Malia en Sasha. Hij nam uitgebeid de tijd voor een ingetogen, emotioneel en haast filosofisch antwoord, waarbij zijn tienerdochters symbool leken te staan voor de aanstormende generatie Amerikaanse jongeren die zullen moeten knokken voor hun waarden. Maar: "Het komt écht goed."

Witte Huis-journaliste Christi Parsons kreeg de eer om de allerlaatste vraag aan president Barack Obama te stellen tijdens de persconferentie gisteren in Washington DC. "Ik ken haar al sinds Springfield, Illinois", zei Obama, verwijzend naar de plek waar zijn politieke carrière begon en waar hij op 10 februari 2007 zich kandidaat stelde voor het presidentschap. "Ze luisterde naar wat ik te zeggen had toen ik nog senator was. Het minste wat ik kan doen is haar de laatste vraag geven", troostte Obama haar collega's. Parsons peilde naar de reactie van Obama's dochters Malia (18) en Sasha (15) op de verkiezingsnederlaag.



"Alle ouders scheppen op over hun kinderen. Als jouw ouders dat niet doen, dan heb je pas een probleem. Maar man, mijn dochters zijn echt wel ongelooflijk. Als opgroeiende kinderen verrassen, charmeren en imponeren ze mij nog elke dag meer en meer. Michelle en ik benaderen hen als ouders, maar wij leren ook veel van hen." Om op de vraag te antwoorden zei hij: "Ze waren teleurgesteld. Ze hadden geluisterd naar wat hun moeder tijdens de campagne had gezegd en ze geloofden daarin, omdat het overeenstemde met wat wij hen in ons gezin willen leren. We proberen hen veerkracht en hoop bij te brengen. Als ze je tegen de grond mappen, dan sta je recht, veeg je je kleren schoon, en ga je weer aan het werk. En dat was ook hun houding."

Geen politieke carrière "Geen van beiden streeft een politieke carrière na, ook daar hebben ze goed naar hun moeder geluisterd", grapte Obama. "Maar ze zijn allebei opgegroeid in een omgeving waarin ze gestimuleerd werden om vaderlandslievend te zijn, om dit land in hun hart te dragen, om te zien dat het zijn gebreken heeft, maar ook dat ze zelf de verantwoordelijkheid hebben er iets aan te doen. Dat ze actieve burgers moeten zijn."



Zijn dochters kruipen volgens Obama niet mokkend in een hoekje. "Wat mij het meest trots op hen maakt, is dat ze er niet cynisch over doen. Ze gaan er niet vanuit dat Amerika hen of hun waarden op een of andere manier verwerpt, omdat sommige waarden waar zij voor staan niet langer overeind lijken te blijven. Ze aanvaarden dat dit een groot en complex land is, dat democratie verwarrend is, dat het niet altijd loopt zoals je zou willen, dat bepaalde resultaten niet gegarandeerd zijn."



Toch geven de Obama's de moed niet op. "Dit land telt veel meer goede dan slechte mensen. Mijn dochters maken deel uit van een jonge generatie die mij optimistisch stemt." De uitzwaaiende president beklemtoonde dat hij dat optimisme wel degelijk écht meent: "Ik geloof in dit land, ik geloof in het Amerikaanse volk, ik geloof dat er meer goeds dan slechts schuilt in mensen. Natuurlijk gebeuren er tragische dingen en is er kwaad in de wereld, maar uiteindelijk geloof ik dat de wereld steeds een beetje beter wordt, als we maar hard genoeg werken en trouw blijven aan wat waar en juist aanvoelt in ons. Dat probeerde ik ook als president uit te stralen."

