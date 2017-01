Michelle Obama maakt laatste wandeling door Witte Huis

Door: redactie

18/01/17 - 21u57

Samen met honden Sunny en Bo maakte Michelle Obama vandaag haar laatste publiekelijke wandeling door het Witte Huis. Na acht jaar verlaten de Obama's hun vertrouwde stulpje.

Aanstaande vrijdag wordt Donald Trump officieel de president van de Verenigde Staten. Hij zal dan ook in het Witte Huis gaan wonen. Maar de Obama's zullen er niet op achteruit gaan, want ook hun nieuwe woning is van alle luxe voorzien.



Het huis telt negen slaapkamers en badkamers en wordt verhuurd voor ongeveer 20.000 euro per maand.