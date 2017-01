Obama's laatste opgestoken middelvingers naar Trump

Door:

Overmorgen stappen de Verenigde Staten een nieuwe politiek tijdperk in. Dan is het definitief gedaan met president Barack Obama en verovert Donald Trump het Witte Huis. Voor de enen is dit een hoopvolle droom, voor anderen een ware nachtmerrie. Obama nam de laatste weken nog enkele opgemerkte beslissingen die het Trumps leiderschap ietsje moeilijker en onaangenamer kunnen maken. Een overzicht.

Donald Trump kan die laatste 'middelvinger-maatregelen' van Obama natuurlijk in principe vanaf vrijdag weer tenietdoen, maar dat zou weleens meer tijd en energie kunnen vergen dan hij zou willen. Zijn het de laatste stuiptrekkingen van Barack Obama, is het een welgemeende fuck you of gewoon de consequente voortzetting van zijn beleid? De Australische nieuwssite news.com.au heeft het over "voorzorgsmaatregelen". Hieronder sommen we de voornaamste op.

NAVO Een van de belangrijkste beslissingen van Barack Obama tijdens de laatste dagen van zijn ambtstermijn is het sturen van zo'n 3.500 Amerikaanse militairen naar Polen. Een opgestoken middelvinger naar zowel Poetin als naar Trump.



Naar Poetin - die in 2014 de Krim annexeerde - omdat de troepen Oost-Europa moeten beschermen tegen zijn uitbreidingspolitiek. De Russen lieten al weten dit als een "dreigement" te beschouwen. Eind vorig jaar zette Obama overigens ook al 35 Russische diplomaten het land uit, na het vermeende hacken van Amerikaanse computers door de Russen in de aanloop naar de presidentsverkiezingen. Om maar te zeggen dat het geen grote liefde is tussen de twee grootmachten.



Naar Trump ook, omdat Obama zo duidelijk de Amerikaanse trouw aan de NAVO bewijst, terwijl de president-elect deze week nog stelde dat de NAVO "achterhaald" is. Eerder dreigde Trump er zelfs mee uit de wereldorganisatie te stappen. De miljardair maakte er ook nooit een geheim van dat hij de banden met Rusland weer wil aanhalen. Het zou dan ook niemand verbazen als Trump de troepen zo snel mogelijk zou terugtrekken uit Polen na zijn aantreden. De Amerikaanse troepen werden hartelijk welkom geheten in Polen. © epa.

Olieboringen Noordpool Eind vorig jaar vaardigde Obama een permanent verbod uit om naar olie en gas te boren in een gigantisch deel van de Arctische wateren en de Atlantische oceaan. De president moest zich beroepen op een zeldzaam ingeroepen wet uit 1953 voor deze poging om de allerminst milieubewuste Trump bij voorbaat te dwarsbomen. Obama verklaarde samen met Canada een "gevoelig en uniek ecosysteem te beschermen" tegen onder meer mogelijke olielekken die desastreus kunnen zijn omdat het opruimen ervan in die regio aartsmoeilijk is.



Het was ook een bewuste zet om meer en meer af te stappen van fossiele brandstoffen. En laat Trump nu net meer willen inzetten op fossiele brandstoffen. Trump, die tevens bekendstaat als iemand die sterk twijfelt aan de wetenschappelijke studies over klimaatverandering. Hij zei er ook aan te denken om het klimaatakkoord van Parijs eenzijdig op te blazen. Als Trump de beslissing van Obama wil terugdraaien, zal hij dat alleszins niet in één-twee-drie kunnen doen. © afp.

Pijpleiding Dakota Ook de Dakota Access-pijpleiding is erg omstreden wegens de mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu én omdat ze dwars door een Indianenreservaat zou lopen. De Amerikaanse overheid weigerde begin december vorig jaar een vergunning uit te schrijven voor het ondergrondse project van 3,8 miljard dollar. De legerdiensten verklaarden dat eerst alternatieve routes en ook de impact op het milieu nader moeten onderzocht worden. Trump steunde altijd al de bouw van de oliepijplijn.



Er rees heel wat protest tegen de Dakota Access Pipeline. © ap.