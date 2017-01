Zo kan je de Obama's blijven volgen na hun presidentschap

Door: redactie

18/01/17 - 01u26 Bron: whitehouse.gov

Het beeld dat Barack Obama via sociale media de wereld instuurde toen hij de verkiezingen won voor een tweede ambtstermijn. © afp.

Vrijdag is het zover: dan verlaat president Obama het Witte Huis en trekt Donald Trump er in voor de komende vier jaar. Daarmee gaan de sociale media-accounts die het Witte Huis onder Obama aanmaakte ook over naar Trump en zijn vrouw Melania. Wie Barack en Michelle toch nog wil blijven volgen, kan dat via hun persoonlijke accounts doen.