Zo kan je de Obama's blijven volgen na hun presidentschap

Door: redactie

18/01/17 - 01u26 Bron: whitehouse.gov

Het beeld dat Barack Obama via sociale media de wereld instuurde toen hij de verkiezingen won voor een tweede ambtstermijn. © afp.

Vrijdag is het zover: dan verlaat president Obama het Witte Huis en trekt Donald Trump er in voor de komende vier jaar. Daarmee gaan de sociale media-accounts die het Witte Huis onder Obama aanmaakte ook over naar Trump en zijn vrouw Melania. Wie Barack en Michelle toch nog wil blijven volgen, kan dat via hun persoonlijke accounts doen.

Twitter

De account @POTUS, die Obama als president gebruikt, gaat over naar de nieuwe president Trump. Barack Obama is na zijn presidentschap enkel nog maar actief op @BarackObama, zijn vrouw geeft het account @FLOTUS door aan First Lady Melania Trump en zal via @MichelleObama te volgen zijn.



De accounts die gelieerd zijn aan het Witte Huis blijven gewoon hetzelfde: @WhiteHouse, @POTUS, @VP, @FLOTUS, @PressSec, @LaCasaBlanca, @WHLive, @VPLive, @Cabinet.



Facebook, Instagram, Snapchat

Barack Obama kan je op Facebook vinden onder Facebook.com/BarackObama en op Instagram onder Instagram.com/BarackObama. Michelle Obama vind je op Facebook onder Facebook.com/MichelleObama, op Snapchat als MichelleObama en op Instagram via Instagram.com/MichelleObama.



Gearchiveerde berichten

Wie de oude berichten op sociale media van het presidentschap van de Obama's wil zien, kan dat via de volgende accounts: @POTUS44 (Twitter), Facebook.com/POTUS44 en Medium.com/@POTUS44. Voor Michelle zijn de accounts @FLOTUS44 (Twitter), @MichelleObama44 (Instagram), en Medium.com/@FLOTUS44



Alle documenten die de regering Obama publiceerde via de website van het Witte Huis, zullen beschikbaar blijven via ObamaWhiteHouse.gov.



Vandaag (woensdag) geeft Obama zijn allerlaatste persconferentie als president. Hij praat om 14.15 uur plaatselijke tijd (19.15 uur in België) voor het laatst met de pers.