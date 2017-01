Obama laat klokkenluidster Chelsea Manning vervroegd vrij

Door: redactie

De Amerikaanse president Barack Obama kort de celstraf van WikiLeaks-klokkenluidster Chelsea Manning fors in, zo laat het Witte Huis vandaag weten. Ze werd veroordeeld tot 35 jaar, maar zal op 17 mei vrijgelaten worden.

Chelsea Manning staat op de lijst van 273 mensen die gratie of strafvermindering krijgen. Ze diende - toen nog als man en onder de naam Bradley Manning - in het Amerikaanse leger in Irak toen ze 700.000 geheime militaire documenten doorspeelde aan WikiLeaks.



Verraad en spionage

Ze werd in augustus 2013 voor die actie veroordeeld tot een gevangenisstraf van 35 jaar, wegens verraad en spionage. Intussen zit ze al meer dan zes jaar opgesloten in de militaire gevangenis in Fort Leavenworth.



De grote vraag is nu of WikiLeaks-oprichter Julian Assange zich zal laten uitleveren aan de Verenigde Staten. Dat had hij beloofd als president Obama gratie zou verlenen aan Manning. Dat is dus nu gebeurd.