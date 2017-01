Obama viert historische titel van Chicago Cubs, het favoriete baseballteam van Michelle

Door: redactie

16/01/17

© ap.

Op vier dagen van het einde van zijn regeerperiode mocht Amerikaans president Barack Obama, tijdens zijn laatste evenement in het Witte Huis, baseballclub Chicago Cubs begroeten. Zij vierden eind november nog eens een titel, na liefst 108 jaar wachten. Het is de langste periode van droogte van een club in de Amerikaanse sportgeschiedenis.