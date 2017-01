Door: redactie

14/01/17 - 12u13

Volgende week woensdag is het zover, dan legt Donald Trump de eed af als 45e president van de Verenigde Staten. Hij neemt dan de plek in van Barack Obama in het Witte Huis. Velen juichen de komst van Donald Trump toe, maar minstens evenveel Amerikanen missen Obama nu al. En deze cartoon geeft dat gevoel perfect weer.