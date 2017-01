Obama verrast Biden met Presidential Medal of Freedom

Door: redactie

De ontslagnemende president Barack Obama heeft zijn vicepresident Joe Biden donderdag verrast met de Presidential Medal of Honor, de hoogste burgerlijke onderscheiding in de Verenigde Staten. "Ik verdien dit niet, maar ik weet dat dit uit het hart van de president komt", aldus een duidelijk geëmotioneerde Biden, die werd onthaald op een lang applaus.

© ap. Obama prees de vicepresident, met wie hij in zijn acht jaar in het Witte Huis een goede vriendschap heeft opgebouwd, voor zijn "vertrouwen in je mede-Amerikanen, voor de liefde voor je land en voor een leven van dienst". Hij noemde Biden "de best mogelijke keuze, niet alleen voor mij, maar voor het Amerikaanse volk" en grapte dat het internet nu een laatste kans krijgt om te lachen met de "bromance" tussen de twee. Hij noemde Biden "mijn broer" en "een leeuw van de Amerikaanse geschiedenis" Lees ook "Obama overweegt strafvermindering voor WikiLeaks-informant Chelsea Manning"

Ontroerd De tot tranen toe beroerde Biden antwoordde dat hij "geen enkel idee" had dat hij de onderscheiding zou krijgen. "Ik dacht dat ik zou langskomen bij Michelle om met Barack en Jill en enkele kaderleden om een toast uit te brengen en elkaar te zeggen wat voor een geweldige reis het is geweest." Biden prees "de integriteit en het fatsoen" van de ontslagnemende president, "een opmerkelijke man die opmerkelijke zaken heeft gedaan voor dit land". Hij verzekerde ook dat de Obama's voor de rest van hun leven op hem kunnen rekenen, en dat hij weet dat dat gevoel wederzijds is. © epa.