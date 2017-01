Na het Witte Huis: dit zijn de toekomstplannen van Obama

Door:

Volgende week vrijdag is het zover: dan vertrekt Barack Obama uit het Witte Huis en staat hij zijn plaats officieel af aan opvolger Donald Trump. Maar wat gaat hij dan met de rest van zijn leven doen? Wij werpen een blik op de toekomstplannen van een van de geliefdste presidenten van de Verenigde Staten.

George Washington trok de whiskeybusiness in na zijn presidentschap. © rv. In het verleden was het erg duidelijk wat ex-presidenten na hun termijn moesten doen: werken. Vertrekken uit het Witte Huis was toen echt hetzelfde als veranderen van job, ook al was het dan een van de beroemdste jobs ter wereld. Wie zijn verblijf in de hoofdstad overleefde, werd daarna zonder meer wandelen gestuurd en moest het zelf maar verder uitzoeken. Zo werd George Washington na zijn presidentschap de grootste whiskeyproducent van het land en won John Quincy Adams een zitje in het House of Representatives, waar hij ten strijde trok tegen slavernij.



Intussen zijn de tijden wat veranderd. In 1958 werd de Former Presidents Act in het leven geroepen, die stipuleert waar ex-presidenten wel en niet recht op hebben. Zo krijgen ze sindsdien een (belastbaar) pensioen dat momenteel neerkomt op ongeveer 203.700 dollar per jaar en meteen ingaat als de president uit het Witte Huis vertrekt. Ook Michelle heeft recht op een jaarlijks pensioen van zo'n 20.000 dollar, maar dan mag ze wel geen aanspraak maken op andere pensioenen.



De Act voorziet ook een bedrag om te helpen bij de verhuis en de overgangsperiode, een jaarlijkse toelage voor privé-personeel, een ziekteverzekering en levenslange bescherming van de Secret Service.



Met andere woorden: wie het Witte Huis verlaat, kan met gemak gaan rentenieren en genieten van de rest van zijn leven. Werken hoeft niet meer, en George W. Bush is dat dan ook niet meer van plan. Na zijn termijn verloor hij alle interesse in politiek en nu brengt hij zijn dagen thuis door met golfen en barbecues met zijn buren. Bill Clinton had het echter moeilijker met stilzitten: hij voelde zich naar eigen zeggen eenzaam en stuurloos na zijn presidentschap. Hij besloot zich in te zetten voor het goede doel met de Clinton Foundation en verdiende sinds 2001 al 150 miljoen met lezingen en het schrijven van boeken. Vlnr: (ex-)presidenten George H.W. Bush, Obama, George W.Bush, Bill Clinton en Jimmy Carter in 2009. © ap.

Voor Obama is het echter nog wat vroeg om op zijn lauweren te gaan rusten of zijn dagen te vullen met liefdadigheidswerk. De man is, in tegenstelling tot zijn voorgangers, nog vrij jong. Op je 55ste al president-af zijn, het is een uitdaging. En zelf blijft hij voorlopig vrij vaag over zijn toekomstplannen.



Wat wél al vaststaat, is dat de familie voorlopig in Washington DC blijft, of toch in ieder geval tot dochter Sasha afgestudeerd is. Ze zullen verhuizen naar een luxueuze villa in Kalorama, op amper een paar kilometer van het Witte Huis. Die buurt bevat veel ambassades en woningen van ambassadeurs, dus qua beveiliging zit het alvast snor. Het huis is naar verluidt zo'n 5,3 miljoen dollar waard. Naar dit huis verhuizen de Obama's volgende week. © photo news.

Ook liet Obama al langs zijn neus weg blijken dat hij niet van plan is om uit de politieke wereld te stappen. In een interview met David Axelrod, zijn vroegere adviseur en nu politiek analist voor CNN, liet hij zich ontvallen dat hij er vrij zeker van is dat hij Trump had verslaan mocht hij de tegenkandidaat geweest zijn in deze verkiezing. De president weet uit gesprekken "dat zelfs mensen die het niet over alles met me eens zijn weten dat mijn koers de juiste is." Hij wil ook in de toekomst helpen om de Democraten weer op het rechte pad te zetten. "Er is niets mis met onze fundamentele visie, maar we hebben te veel toegevingen gedaan."



De bijna ex-president plant een korte stilte na zijn vertrek op 20 januari. "Ik moet even stil zijn, niet alleen voor de politiek, maar ook voor mezelf. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet binnen een jaar, of twee jaar, mijn mening zal geven als er een belangrijk debat aan de gang is."



Obama meent dat zijn stem belangrijk zal zijn in de toekomst, zeker met Trump aan het stuur. In december liet hij ook optekenen dat hij een 'coach' wil zijn voor toekomstige liberale leiders. "Ik wil meewerken aan de ontwikkeling van een hele nieuwe generatie van talent. Ik wil dat ze alle mogelijkheden en geloofwaardigheid krijgen die ik ze kan geven. Ik denk dat ik dit goed zou doen, en ik denk dat Michelle hier eveneens goed in zal zijn."