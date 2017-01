Obama schiet vol als hij Michelle op romantische wijze bedankt

video Hoe de komende vier jaar er voor Amerika zullen uitzien, daar hebben we voorlopig nog het raden naar. Vermoedelijk wordt het wel iets minder elegant als de laatste acht jaar, waarin de Obama's keer op keer hun status als rolmodel bevestigden. En Barack bewees gisteren nog maar eens dat we ook op relationeel vlak iets van hen kunnen leren, door zijn vrouw uitvoerig en op romantische wijze te bedanken.

Barack hoefde gisteren alleen maar haar naam te noemen, en de First Lady kreeg al een daverend applaus van het publiek. Maar daar liet hij het niet bij: Michelle kreeg - verdiend - een eerbetoon in de afscheidsspeech van Obama. "Michelle LaVaughn Robinson," sprak hij haar aan, "je bent de afgelopen 25 jaar niet alleen mijn vrouw en de moeder van mijn kinderen geweest, maar ook mijn beste vriend."



Obama kreeg het vervolgens duidelijk moeilijk, en ook Michelle zelf en dochter Malia kregen tranen in de ogen. "Je hebt een rol op je genomen waar je niet om gevraagd had, maar hebt je die met gratie, pit, stijl en een goed gevoel voor humor eigen gemaakt. Je hebt van het Witte Huis een plaats gemaakt voor iedereen, en de volgende generatie heeft hogere doelen omdat ze jou als rolmodel hebben. Je hebt mij trots gemaakt, en je hebt het land trots gemaakt."



Ook dochters Sasha, die niet aanwezig was, en Malia werden bedankt door hun vader in de speech, die uitgezonden werd door CNN. Obama erkende dat ze 'onder de meest vreemde omstandigheden moesten opgroeien', maar dat ze toch 'mooie, slimme jonge vrouwen' geworden zijn die vriendelijk, bedachtzaam en passioneel zijn. "Ik ben het meest trots op het feit dat ik jullie vader ben", klonk het.