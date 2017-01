'Midnight Rules Relief Act': de wet die alle laatste beslissingen van Obama in één klap ongedaan maakt

Door: redactie

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft woensdag een wet goedgekeurd die het Congres in staat stelt, in één enkele stemming alle beslissingen die de uitvoerende macht - de president dus - in zijn laatste 60 dagen heeft gemaakt, ongedaan te maken. De wet, 'Midnight Rules Relief Act' genaamd, werd grotendeels langs partijlijnen goedgekeurd: Republikeinen stemden voor, Democraten vooral tegen.