Obama's afscheidsfeestje in het Witte Huis wordt onvergetelijk met deze wereldsterren

redactie

5/01/17 - 15u39 Bron: Washington Post; The Independent

© epa.

Donald Trump heeft alle moeite van de wereld om muzikanten te vinden die bereid zijn op te treden bij zijn eedaflegging. Barack Obama ligt duidelijk beter in de markt bij celebrities, want bekendste en populairste beroemdheden staan te popelen om naar zijn afscheidsfeestje in het Witte Huis te komen. Sterren als Paul McCartney, Bruce Springsteen, Beyoncé en Jay-Z en Samuel L. Jackson zwaaien hem morgen uit op een exclusieve party.