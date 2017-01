Obama roept militairen op om overgang naar Trump zacht te laten verlopen

Door: redactie

De Amerikaanse ontslagnemende president Barack Obama heeft gisteren tijdens zijn laatste toespraak voor de hoge verantwoordelijken van het leger opgeroepen tot een zachte transitie naar zijn opvolger Donald Trump. Hij prees ook het professionalisme van de militairen en noemde het een groot privilege om te hebben kunnen samenwerken met het leger.

"We moeten ervoor zorgen dat tijdens deze overgangsperiode de machtsoverdracht vlot verloopt", zei Obama, die op 20 januari de fakkel doorgeeft aan de Republikein Donald Trump. "Mijn optimisme over de toekomst van de Verenigde Staten is gedeeltelijk gelinkt aan het feit dat we zo'n uitzonderlijk leger hebben. De gewapende troepen kunnen niet enkel vechten, maar weten ook hoe ze de waarden van het professionalisme en de integriteit hoog kunnen houden. Ze erkennen onze grondwettelijke structuur en respecteren strikt de burgerlijke autoriteit."



Grootste macht voor vrijheid en veiligheid

Obama maakte ook gebruik van zijn laatste toespraak om het leger te bedanken voor de goede samenwerking. "Het is een enorm privilege geweest om met jullie te kunnen dienen. Ik heb veel van jullie geleerd, ik ben een betere persoon geworden door met jullie samen te werken", aldus een geëmotioneerde Obama. "Ik heb er vertrouwen in dat de Verenigde Staten en onze gewapende troepen de grootste macht voor vrijheid en veiligheid zullen blijven die de wereld ooit heeft gekend."



Drie ex-generaals in nieuw kabinet

In het toekomstige kabinet van de controversiële zakenman Donald Trump zullen drie voormalige generaals zetelen. De vroegere directeur van de militaire inlichtingendiensten Michael Flynn wordt zijn raadgever nationale veiligheid, ex-chef van het leger in het Midden-Oosten James Mattis wordt minister van Defensie en ex-bevelhebber van het Amerikaanse commandement in Latijns-Amerika zal bevoegd zijn voor de binnenlandse veiligheid, met name de bescherming van de grenzen.