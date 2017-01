Toekomstig vicepresident Mike Pence wil Obamacare herroepen

Door: redactie

4/01/17 - 18u35 Bron: Belga

Mike Pence © reuters.

De Amerikaanse vicepresident in spe Mike Pence heeft het tot zijn hoogste prioriteit gemaakt om de gezondheidshervorming van de huidige regering af te schaffen aan het begin van zijn nieuwe functie. "We zullen ons aan onze belofte aan de Amerikaanse bevolking houden. We zullen Obamacare herroepen", zei Pence vandaag in het Amerikaans Congres in Washington.