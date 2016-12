Obama dwarsboomt Trump

GUY VAN VLIERDEN

31/12/16 - 05u00

Dat Amerikaans president Barack Obama 35 Russische diplomaten het land heeft uitgezet, is vooral om zijn opvolger Donald Trump stokken in de wielen te steken.

Omdat Obama overtuigd is dat de Russen zich hebben gemengd in de presidentsverkiezingen door de computers van de Democraten te hacken, besliste hij donderdag om 35 diplomaten van Moskou het land uit te zetten. Maar die sanctie is eigenlijk vooral tegen zijn eigen opvolger gericht. Donald Trump wil immers betere banden met Moskou. En het afscheidnemende staatshoofd was daarmee niet aan zijn eerste daad van verzet toe. Ook de onthouding van de VS bij de recentste VN-resolutie tegen Israël kan in dat licht worden gezien. Met dat land wil Trump eveneens veel hartelijker betrekkingen dan Obama onderhouden heeft.



Obama besliste vorige week ook om het boren naar olie en gas in een deel van de Arctische wateren te verbieden - opnieuw lijnrecht tegen Trumps ideeën in.



