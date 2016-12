Het laatste jaaroverzicht van Obama's huisfotograaf: zelfs Angela Merkel verandert in een giechelende bakvis in zijn bijzijn

President Obama kijkt toe terwijl first lady Michelle danst met de 106 jaar oude Virginia McLaurin in het Witte Huis, voorafgaand aan een receptie ter ere van de 'Maand van de Afro-Amerikaanse geschiedenis'. © Pete Souza.

Een jongetje kijkt op terwijl de president zijn gezicht aanraakt. Souza ging achteraf op zoek naar het jongetje, achterhaalde zijn naam - Clark Reynolds - en gaf hem een kopie van de foto, gesigneerd door de president. © Pete Souza.

De president krijgt in het Oval Office een update over de situatie in Syrië. © Pete Souza.

"Wat een eer om deze meisjes te zien opgroeien," aldus Pete Souza. Een fiere president loopt achter zijn vrouw en dochters aan op weg naar een diner met de Canadese premier Justin Trudeau en zijn vrouw Sophie Grégoire-Trudeau. © Pete Souza.

Obama danst in het kantoor van zijn persoonlijke assistente Ferial Govashiri. "Zoals ik het me herinner, hielp hij haar oefenen voor haar nakend huwelijk," zegt Souza. © Pete Souza.

De president zit een vergadering van de nationale veiligheidsraad voor. © Pete Souza.

Obama en dochter Malia lachen tijdens een gesprek met een Cubaanse restauranthouder in Havana. "'Ik hou van deze foto'", zei de president tegen me toe hij deze zag ophangen in het Witte Huis", vertelt Pete Souza. "Eerlijk gezegd zegt hij dat over elke foto met Malia of Sasha." © Pete Souza.

Obama en de Cubaanse president Raul Castro doen mee aan 'de wave' tijdens een honkbalwedstrijd tussen de Tampa Bay Rays en het Cubaanse nationale team. © Pete Souza.

Twee beroemde tangodansers, Mora Godoy en Jose Lugone, traden op tijdens een diner met de Argentijnse president Mauricio Macri in Buenos Aires. De dansers vroegen de president en de first lady ten dans. © Pete Souza.

Michelle kijkt toe terwijk Obama een knuffel geeft aan Caprina Harris. In een Youtube-video is te zien hoe het meisje in tranen uitbarst wanneer ze verneemt dat Barack Obama niet langer president zal zijn. Nu kreeg ze de kans om haar idool in levenden lijve te ontmoeten in het Witte Huis. © Pete Souza.

"De president vraagt medewerkers altijd om hun baby's en kleine kinderen mee op bezoek te brengen. Hier, tijdens een pauze, kruipt de president rond in het Oval Ofice met Vivi, de dochter van Communicatiedirecteur Jen Psaki. © Pete Souza.

De Obama's worden begroet door Queen Elizabeth bij hun aankomst in Windsor Castle. © Pete Souza.

Obama ontmoet prins George, het zoontje van prins William en prinses Kate. De foto ging nadien de hele wereld rond. © Pete Souza.

Obama brengt regelmatig een bezoek aan het Walter Reed National Military Medical Center, waar gewonde oorlogsveteranen revalideren. Hier neemt hij deel aan een dril met luitenant-commandant John "Jae" Terry. © Pete Souza.

Michelle Obama neemt deel aan een rondetafelgesprek met Ellen Johnson Sirleaf, de presidente van Liberia, over een initiatief dat het onderwijs van meisjes in het land moet bevorderen. © Pete Souza.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel giechelt wanneer ze verneemt dat de groepsfoto met alle Europese staatsleiders in een andere ruimte plaatsvindt. © Pete Souza.

Joe Biden verrast Obama met cupcakes voor zijn verjaardag. © Pete Souza.

Obama bekijkt een virtual reality-film terwijl zijn assistente Ferial Govashiri aan het werk is op haar pc. © Pete Souza.

Obama neemt deel aan een yogasessie voor militairen in het Walter Reed National Military Medical Center. © Pete Souza.

Obama op de Midway-eilanden, een kleine afgelegen atol die deel uitmaakt van de VS. Obama pauzeert hier tijdens een gesprek met een journalist van National Geographic. © Pete Souza.

Obama drinkt vers kokoswater tijdens een bezoek aan Luang Prabang, Laos. © Pete Souza.

Obama pauzeert aan de Potomac-rivier tijdens een wandeling met dochter Malia in Great Falls National Park, Virginia. © Pete Souza.

Na een meeting met acteur en mensenrechtenactivist George Clooney, nodigde de president hem en drie collega's uit om basketbal te spelen op het basketbalveld van het Witte Huis. © Pete Souza.

De first lady en tv-presentatrice Ellen DeGeneres gaan winkelen tijdens een video-opname voor de Ellen DeGeneres Show. © Pete Souza.

Michelle Obama knuffelt president George W. Bush tijdens de openingsceremonie van het Smithsonian National Museum of African American History and Culture in Washington, D.C. © Pete Souza.

"Het Witte Huis organiseerde South by South Lawn, een event gebaseerd op het beroemde South by Southwest-evenement in Austin, Texas. Net voor de lunch bekeek de president die dag de tentoonstelling vanuit een raam in het Oval Office voor de deuren openden. 'Hey Pete', zei hij tegen me, 'laten we een foto gaan nemen met de Lego-mannen', en dat deden we," herinnert Souza zich. © Pete Souza.

De president aan het werk aan het Resolution Desk in het Oval Office. © Pete Souza.

Bill Murray brengt een bezoek aan het Witte Huis. © Pete Souza.

De president ontmoet Superman Walker Earnest, de zoon van perschef Josh Earnest, tijdens een Halloweenevent in het Witte Huis. "Laat je spieren zien," zei hij tegen Walker. © Pete Souza.

Obama ondertekent boeken, foto's en andere memorabilia na een campagnebijeenkomst voor Hillary Clinton in Columbus, Ohio. © Pete Souza.

Obama ontmoet Donald Trump twee dagen na de verkiezingen. © Pete Souza.

Bill Mohr was 108 jaar oud en de oudste levende veteraan van de Tweede Wereldoorlog, toen hij Obama op 11 november ontmoette. De man overleed enkele weken later. "Het ontmoeten van een regerende president was de vervulling van een levenslange droom van onze vader, die een echte patriot was," liet zijn familie weten in een verklaring. © Pete Souza.

Obama ontmoet Bruce Springsteen in het Witte Huis voor de aanvang van de uitreiking van de 'Presidential Medals of Freedom', die onder andere aan Springsteen werd overhandigd. Bruce Springsteen is een overtuigd Democraat die zich de voorbije jaren toonde als een groot voorstander van Barack Obama en Hillary Clinton. © Pete Souza.