Obama creëert twee nieuwe natuurreservaten

Door: redactie

29/12/16 - 20u04 Bron: National Geographic, BBC

De Coloradorivier stroomt door Bears Ears. © ap.

VERENIGDE STATEN President Barack Obama heeft twee nieuwe natuurreservaten in de staten Nevada en Utah uitgeroepen tot "nationaal monument". Het Bears Ears National Monument en het Gold Butte National Monument moeten de natuurgebieden die rijk zijn aan historische indiaanse artefacten beschermen tegen olie- en gasboringen. De beslissing stoot op verzet van sommige Republikeinen, die spreken van landroof.

Het 1214 kilometer grote Butte National Monument in Nevada beschermt rotskunst, fossielen, oude spookdorpjes, recent ontdekte dinosaurussporen en een aantal woestijndiersoorten, waaronder de bedreigde woestijnschildpad en dikhoornschapen. Het Bears Ears National Monument beslaat een gebied van 5463 vierkante kilometer en beschermt naar schatting 100.000 archeologische sites, waaronder oude rotswoningen. Het is een van de belangrijkste archeologische gebieden in de VS.

Republikeins verzet

© ap.

De benoeming van Bears Ears tot nationaal monument is erg omstreden. Een coalitie van lokale indianenstammen en natuurbeschermingsorganisaties beschouwen de beslissing van Obama als een overwinning. Russell Begaye, president van de inheemse Navajo Nation reageert verheugd op het nieuws: "We hebben Bears Ears altijd beschouwd als een toevluchtsoord," zegt hij. "De rotsen, de winden, het land - het zijn levende, ademende dingen die een snelle en blijvende bescherming verdienen."



Maar voor Republikeinse politici, boeren en zakenlui uit Utah is het een nederlaag. "Deze arrogante handeling van een laffe president zal niet standhouden," zegt Mike Lee, senator van Utah over Bears Ears.



Republikeinse congresleden reageerden woest op de beslissing, die genomen werd terwijl het Congres een kerstbreak neemt. Ze vinden dat de regering haar boekje te buiten gaat en daarmee de mogelijke uitbating van energiebronnen in het gedrang brengt.