De kerstwens van vice-voorzitter Trump-campagne: "Obama sterft en Michelle verhuist naar gorillagrot in Zimbabwe"

27/12/16 - 01u13 Bron: The Hill, Buffalo News, Washington Post

Carl Paladino

NEW YORK Carl Paladino, de vice-voorzitter van Donald Trumps kiescampagne in New York, zei vrijdag in een interview dat hij hoopt dat president Obama in 2017 sterft en dat Michelle Obama naar een grot in Zimbabwe verhuist om er bij een gorilla te gaan wonen.

Michelle en Barack Obama © ap. Paladino, een projectontwikkelaar uit Buffalo, NY, deed de uitspraken over de Obama's in Artvoice, een gratis weekblad in Buffalo. Het magazine vroeg aan Paladino: "Wat wil je het liefst zien gebeuren in 2017?"



Paladino antwoordde: "Obama krijgt de dollekoeienziekte nadat hij betrapt wordt op een verhouding met een Herford [Hereford is een koeienras, red.]. Hij sterft voor zijn proces en wordt begraven in een weide naast [Witte Huis-adviseur] Valerie Jarrett, die enkele weken eerder stierf nadat ze veroordeeld werd voor opruiing en verraad, toen een jihadistische medegevangene haar per ongeluk aanzag als een goed mens en haar onthoofdde."



Op de vraag "Wat wil je graag zien verdwijnen in 2017?" antwoordde Paladino: "Michelle Obama. Ik zou graag hebben dat ze weer een man wordt en vrijgelaten wordt in de Zimbabwaanse brousse waar ze een comfortabel leven leidt in een grot met Maxie, de gorilla". Lees ook Amerikaanse zakenvrouw noemt Michelle Obama "aap op hoge hakken"

"Obama is een moslim" "Ik ben niet politiek correct. Ze vroegen wat ik wilde en ik heb het hen gezegd." Carl Paladino Aan de lokale krant The Buffalo News gaf Paladino toe dat hij de uitspraken ook echt gedaan had: "Ja. Ik ben niet politiek correct," zei hij. "Ze vroegen wat ik wilde en ik heb het hen gezegd".



De man beweert dat hij de uitspraken deed omwille van Obama's inefficiënte aanpak van de crisis in Aleppo en noemde Obama de ergste president in de geschiedenis van de Verenigde Staten.



In een verklaring liet Paladino achteraf weten dat zijn uitspraken in Artvoice helemaal niets te maken hebben met racisme, maar met een politieke beweging in de middenklasse.



In augustus veroorzaakte de zakenman controverse omdat hij beweerde dat president Obama stiekem een moslim is. "In het hoofd van de doorsnee Amerikaan is er geen twijfel dat hij een moslim is," zei hij aan de New York Observer. "Hij is geen christen".

Geen bijval in Trump-team Andrew Cuomo, gouverneur van New York. © ap. "Zijn opmerkingen zijn geen reflectie van de gevoelens of meningen van een echte New Yorker en hij heeft de goede mensen van deze staat beledigd met zijn laatste van haat vervulde tirade." Andrew Cuomo, gouverneur van New York Het Trump-team neemt afstand van de uitspraken van Paladino. Woordvoerster Jessica Ditto noemt zijn uitspraken in een verklaring aan The Huffington Post "absoluut verwerpelijk" en zegt dat "er geen plaats voor is in hun openbaar discours".



De New Yorkse gouverneur Andrew Cuomo, een Democraat, noemde Paladino's woorden "racistisch, lelijk en verwerpelijk". "Terwijl de meeste New Yorkers weten dat Paladino niet serieus moet genomen worden, omdat zijn grillig gedrag elke rationele analyse tart en hij geen geloofwaardigheid heeft, toch zijn zijn woorden nog steeds schokkend," zei hij. "Zijn opmerkingen zijn geen reflectie van de gevoelens of meningen van een echte New Yorker en hij heeft de goede mensen van deze staat beledigd met zijn laatste van haat vervulde tirade."