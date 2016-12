Wil Obama met nieuwe wet persvrijheid beknotten?

Door: redactie

De Amerikaanse president Barack Obama heeft vrijdag, in de stille uurtjes voor het kerstweekend, de defensiebegroting (NDAA) van 619 miljard dollar voor 2017 goedgekeurd, en in dat pakket ook haast ongemerkt de controversiële Countering Disinformation and Propaganda Act (CDPA, ook Countering Information Warfare Act) in wet omgezet.

De Wet ter bestrijding van Desinformatie en Propaganda opent, volgens critici, de deur voor het beknotten van de persvrijheid. In het door de Republikeinse senator Rob Portman ingediende voorstel wordt alles tot propaganda en/of desinformatie gerekend "wat bedoeld is om de nationale veiligheidsbelangen van de Verenigde Staten te ondermijnen". Dat kan geïnterpreteerd worden als een Orwelliaans Ministerie van Waarheid of als een vorm van neo-McCarthyisme.

Binnen het State Department komt er een Global Engagement Center dat alle propagandabestrijding zal coördineren. Wie dat aparte agentschap zal leiden, moet nog door Obama beslist worden.



De wet voorziet ook dat ngo's subsidies krijgen om voorbeelden van desinformatie, foute informatie en "anti-Amerikaanse" propaganda te verzamelen en aan de kaak te stellen.