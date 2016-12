Obama: "Ik zou verkiezingen gewonnen hebben als ik nog eens mee had mogen doen"

Koen Van De Sype

Amerikaans president Barack Obama heeft gezegd dat hij de verkiezingen gewonnen zou hebben van Donald Trump als hij nog een derde keer mee had mogen doen. En dat met zijn bekende boodschap van hoop en verandering. Dat heeft hij gezegd aan voormalig topadviseur David Axelrod tijdens zijn 'The Axe Files', een politiek programma van de universiteit van Chicago en CNN.

Presidenten kunnen in Amerika maximaal twee ambtstermijnen dienen en daardoor was het uitgesloten dat Obama meedeed aan de presidentsrace van dit jaar. Maar volgens hem zou hij gewonnen hebben als hij dat tóch had mogen doen. "Ik ben er zeker van dat ik weer een meerderheid van de Amerikanen warm had kunnen maken voor mijn project", aldus Obama.

Ondanks het feit dat hij zei dat Hillary Clinton "het heel goed had gedaan ondanks de erg moeilijke omstandigheden", klonk toch weer de impliciete kritiek dat zij en de hele Democratische partij er niet in waren geslaagd om een bredere visie te ontwikkelen en dat ze niet hard genoeg campagne hadden gevoerd. En dat omdat ze ervan uit gingen dat hun boodschap zichzelf wel zou verkopen.



Droge politiek

"Het gaat niet alleen om de droge politiek, we moeten tonen dat we om de gemeenschappen op het terrein geven en dat we voor hen door het vuur zullen gaan", aldus Obama. "We moeten betrokken zijn bij lokale verkiezingen, bij de besturen van staten, steden en scholen. En niet denken dat we het zullen halen door ons mooi progressief gedachtegoed gewoon even uiteen te zetten in The New York Times."