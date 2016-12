Obama's halen voor kerst blooper boven

Door: redactie

24/12/16 - 13u51 Bron: vtmnieuws.be

video

Voor de allerlaatste keer hebben Barack en Michelle Obama, de Amerikaanse president en first lady, hun jaarlijkse kerstboodschap opgenomen in het Witte Huis. En voor die gelegenheid kan er ook een grapje af: de Obama's halen een blooper boven van hun allereerste kerstboodschap, acht jaar geleden. Voor de rest is de kerstboodschap van de aftredende president behoorlijk klassiek. Hij verwijst naar de waarden van Kerstmis en belicht zijn beleidsdaden van de afgelopen tijd. En hij bedankt de Amerikanen voor het vertrouwen. "Het mooiste geschenk dat we de afgelopen acht jaar kregen, was de eer om uw president en first lady te mogen zijn", klinkt het.