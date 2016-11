Obama's dochters laten vaderlijke grapjes bij laatste Thanksgivingceremonie aan zich voorbij gaan

Door: redactie

video Barack Obama mag dan wel president van de Verenigde Staten zijn, hij is ook koning van de vaderlijke flauwe grappen. Obama maakt er een gewoonte van om zijn dochters Malia (18) en Sasha (15) in verlegenheid te brengen als hij traditiegetrouw een kalkoen gratie verleent aan de vooravond van Thanksgiving.

Maar gisteren, toen Obama voor het laatst moest kiezen of hij de kalkoen 'Tater' dan wel 'Tot' gratie zou verlenen, lieten zijn twee tienerdochters de grappen van hun vader aan zich voorbijgaan. In hun plaats moesten twee jongere neven van Obama komen opdraven om te zien welke kalkoen Obama de rest van zijn dagen in een universiteitsboerderij liet doorbrengen.



Cold turkey

Obama zei wel dat zijn twee dochters er niet zomaar zouden van afkomen, en dreigde ermee om de traditie voort te zetten nadat hij in januari uit het Witte Huis vertrekt. Hij had zelfs een woordspeling klaar: "Geen kwestie van dat ik 'cold turkey' met deze gewoonte breek."



Gratie

Sinds 1947 geeft de Nationale Kalkoenfederatie het Witte Huis een levende kalkoen voor Thanksgiving. Vele werden al opgegeten. Het verlenen van gratie aan een kalkoen is een traditie die begon in 1963, toen John F. Kennedy, vlak voor hij vermoord werd op 22 november, een kalkoen terugstuurde naar de boederij, met de woorden: "We laten deze nog wat groeien."