Obama kort straffen van 102 gevangenen in

Door: redactie

7/10/16 - 03u34 Bron: Belga

© epa.

De Amerikaanse president Barack Obama heeft de celstraffen van 102 gevangenen verkort. Het gaat om mensen die vanwege drugsfeiten werden veroordeeld of mensen die tot een levenslange celstraf werden veroordeeld, zonder een gewelddadige misdaad te hebben begaan. De president zet zo zijn eigen oproepen om het gerecht te hervormen om mensen "een tweede kans" te geven kracht bij.

Na de aankondiging van de 102 strafomzettingen, heeft Obama tijdens zijn jaren als president in totaal 774 straffen verkort. Dat zijn er meer dan zijn elf voorgangers tezamen. Hij heeft wel aan minder mensen gratie verleend.



Geen gevaar voor maatschappij

Van de betrokkenen gevangenen wordt verwacht dat ze geen gevaar meer betekenen voor de maatschappij. Het gaat vooral om kleine drugsdealers die toch tot zware straffen zijn veroordeeld als gevolg van het falende juridische beleid dat overging tot systematische opsluiting in de strijd tegen de criminaliteit.



Mentaal ziek

In de Verenigde Staten zitten momenteel meer dan 2,2 miljoen mensen in de gevangenis. Dat zijn er, in verhouding met het aantal inwoners, tien keer meer dan de andere westerse industrielanden. Veel van de gevangenen zijn mentaal ziek, of behoren tot etnische minderheden. Het percentage gevangenen dat recidiveert ligt enorm hoog.