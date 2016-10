De liefde tussen Barack en Michelle Obama is duidelijk nog steeds groot

Door: redactie

Side-by-side for 24 years. Here's to many more. #HappyAnniversary pic.twitter.com/nh8Xfc7IWU

De Amerikaanse president Barack Obama en zijn vrouw Michelle zijn 24 jaar getrouwd, en het is duidelijk nog koek en ei tussen de twee. De president deelde zijn liefde voor zijn vrouw met de hele wereld met een lieve boodschap en een romantische foto. "Al 24 jaar staan we zij aan zij", schrijft Obama op Twitter. "Dat er nog veel mogen volgen."

President Barack Obama en first lady Michelle Obama ontmoetten elkaar in een advocatenkantoor in Chicago. Zij werd zijn raadgever en de vonk sloeg over. 24 jaar na hun bruiloft is die vonk er meer dan ooit.