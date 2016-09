"Bill!": Ex-president laat ongeduldige Obama wachten

redactie

30/09/16 - 23u22 Bron: Sky News

video De president van de Verenigde Staten laat je niet zomaar wachten, de man heeft immers een land te besturen. Maar als ex-president kan je je net wat meer permitteren, dus liet Bill Clinton Obama wachten in de Air Force One. "Bill! Let's go!" riep Obama hem toe, maar Bill stond nog met John Kerry te babbelen.