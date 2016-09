Kelly Clarkson steekt kerstboom Obama's aan

Door: redactie

Chance en Kelly Clarkson treden op tijdens de jaarlijkse ceremonie waarbij de kerstverlichting van het Witte Huis wordt aangestoken. De rapper en de popster krijgen daarbij op 1 december gezelschap van gospelzangers Yolanda Adams.

Het is niet de eerste keer dat Kelly optreedt voor de Obama's. De winnares van het eerste seizoen van American Idol zong ook tijdens de tweede inauguratie van de president in 2013. Voor Chance is het wel de eerste keer dat hij zijn kunsten vertoont in het Witte Huis. Wel ging hij daar al eerder op bezoek: in april was hij één van de r&b- en hiphopsterren die door Barack Obama werden uitgenodigd om te praten over My Brother's Keeper, een initiatief dat zwarte jongeren op het goede pad moet houden.



Volgens Rolling Stone hebben de rapper en de president een verleden: de vader van Chance werkte als welzijnswerker voor Obama toen die nog senator was in de staat Illinois. In een recent interview met GQ sprak de rapper lovend over de president. "Het is een goede man. Zelfs als hij geen president zou zijn, als het gewoon iemand was die in een restaurant werkte, dan was het een goede man die in een restaurant werkte."