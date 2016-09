Obama benoemt moslim tot rechter voor federaal hof in D.C.

Door: redactie

7/09/16 - 23u33 Bron: Belga

Abid Qureshi © ap.

De Amerikaanse president Barack Obama heeft voor een primeur gezorgd in de geschiedenis van de Verenigde Staten door een moslim aan een federaal hof te benoemen. Abid Qureshi mag van Obama zetelen in het federaal hof van het hoofdstedelijk District of Columbia. Dat deelde het Witte Huis mee. Het is echter hoogst onwaarschijnlijk dat het door Republikeinen gedomineerde Congres het voorstel van Obama in diens laatste ambtsmaanden en middenin de verkiezingsstrijd zal goedkeuren.