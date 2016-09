Obama zegt ontmoeting met Filipijnse president alsnog af nadat die hem 'hoerenzoon' noemde

Door: redactie

6/09/16 - 06u38 Bron: Belga

Barack Obama. © afp.

G20 Barack Obama zal zijn Filipijnse tegenhanger Rodrigo Duterte dan toch niet ontmoeten op Laos tijdens de ASEAN-top van Zuidoost-Aziatische leiders. Dat heeft het Witte Huis gemeld, nadat Duterte beledigingen had geuit aan het adres van de Amerikaanse president.

Rodrigo Duterte. © reuters.

De 71-jarige Duterte is omstreden omdat hij zijn gewelddadige strijd tegen drugsdealers in de stad Davao, waar hij jarenlang burgemeester was, wil uitbreiden naar de rest van het land. Hij heeft er onder meer openlijk toe opgeroepen drugshandelaars om te brengen. Sinds zijn aantreden als president eind juni kwamen al meer dan 1.900 mensen om het leven, waaronder meer dan 600 vermoedelijke drugsdealers die tijdens politieoperaties werden vermoord. Mensenrechtenorganisaties verwijten Duterte dat hij doodseskaders duldt.



Obama had eerder verklaard dat hij het tijdens het gesprek met Duterte wilde hebben over de mensenrechtensituatie op de Filipijnen, en de manier waarop het land omgaat met drugsdealers en de buitengerechtelijke executies wilde aankaarten. Dat viel echter niet in goede aarde bij Duterte. "Wie denkt hij wel dat hij is? Ik ben geen Amerikaanse marionet. Ik ben de president van een soeverein land en moet aan niemand verantwoording afleggen buiten aan het Filipijnse volk", zei hij gisteren. Hij noemde Obama een hoerenzoon, en dreigde ermee hem het tijdens de ontmoeting zeer moeilijk te maken. Obama moet hem met respect behandelen, zei hij nog.



"President Obama zal geen bilaterale ontmoeting hebben met president Duterte", aldus woordvoerder van de nationale veiligheidsraad Ned Price na de uitlatingen van Duterte. De president zal in de plaats daarvan een gesprek hebben met de Zuid-Koreaanse president Park Guen-Hye. Obama reageerde zelf met de woorden "het is een pittoreske jongen".