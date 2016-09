"Mogelijk vandaag nog akkoord over wapenstilstand Syrië"

Door: redactie

4/09/16 - 09u30 Bron: VK, Reuters

De Amerikaanse president Barack Obama (links) en de Britse premier Theresa May. © reuters.

Syrië De VS en Rusland zijn dichtbij een akkoord over een wapenstilstand in Syrië. Een deal kan mogelijk vandaag al bekend worden gemaakt. Dit heeft een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd. Er moeten volgens president Obama van de VS nog wat kwesties worden opgelost. "We zijn er nog niet", zei Obama in aanloop naar de G20-top in de Chinese stad Hangzhou na een gesprek met de Britse premier May.

Obama zei dat eerdere wapenstilstanden slechts van korte duur waren en dat dit niet opnieuw moet gebeuren. Militaire functionarissen van de VS en Rusland overleggen al weken om tot een akkoord te komen. Het Witte Huis zegt dat Obama en de Russische president Poetin op de G20, die vandaag begint in China, hoogstwaarschijnlijk informeel zullen overleggen.



De burgeroorlog in Syrië duurt vijf jaar en heeft aan ruim 250.000 mensen het leven gekost. Zo'n 11 miljoen Syriërs zijn op de vlucht geslagen. Welke details over het akkoord nog moeten worden opgelost, is niet duidelijk. Rusland staat achter het bewind van president Assad terwijl de VS gematigde rebellen steunen.



"We hebben grote meningsverschillen met de Russen over de partijen die wij steunen, maar ook over het proces dat nodig is om tot vrede te komen in Syrië", zei Obama. "Maar als we niet de medewerking krijgen van de Russen om het geweld te verminderen en om de humanitaire crisis te verlichten, dan wordt het moeilijk om de volgende fase te bereiken."

