Eerste ontmoeting tussen Barack Obama en Theresa May tijdens G20-top

3/09/16 - 00u52 Bron: Belga

De Amerikaanse president Barack Obama zal zondag in het Chinese Hangzhou de Britse premier Theresa May ontmoeten in de marge van de G20-top. Dat heeft een Amerikaanse verantwoordelijke gemeld.

Het zal de eerste officiële ontmoeting worden tussen de twee staatsleiders sinds May in juli aan de macht kwam, na de uitslag van het EU-referendum eind juni, waardoor premier David Cameron ontslag nam. Obama hoopte zelf dat het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie zou blijven, en verwittigde in april tijdens een bezoek aan het land al voor de nefaste gevolgen van een Brexit.



"De president en de premier zullen een reeks bilaterale en globale kwesties bespreken, en de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk blijven als goede vrienden en trouwe bondgenoten een duurzame en bijzondere relatie onderhouden", aldus de Amerikaanse bron volgens Reuters.



Obama zal ook een ontmoeting hebben met de Chinese president Xi Jinping van zodra hij aankomt in Hangzhou. Daarnaast heeft de Amerikaanse president een gesprek gepland met zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan. De twee landen leven op gespannen voet sinds de mislukte staatsgreep van 15 juli in Turkije en de Turkse interventie in Syrië.