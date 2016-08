Door: redactie

31/08/16 - 13u42 Bron: ANP

Poetin en Obama tijdens een ontmoeting in het hoofdkwartier van de VN, in september vorig jaar. © ap.

De Amerikaanse president Barack Obama spreekt volgende maand in China zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin. De twee zullen in de marge van de G20-top in Hangzhou praten over de situatie in Syrië, liet het Kremlin weten.