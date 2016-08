Obama creëert grootste beschermde gebied ter wereld voor kust van Hawaï

Door: redactie

De Amerikaanse president Barack Obama heeft vandaag een beschermd statuut toegekend aan een groot deel van een maritiem natuurgebied voor de kust van de deelstaat Hawaï, waar Obama opgroeide bij zijn grootouders. Daarmee heeft de uittredende president het grootste beschermde gebied ter wereld gecreëerd.

De oppervlakte van het Papahanaumokuakea Marine National Monument is door de beslissing van Obama in één klap verviervoudigd. Het gebied is nu meer dan 1,5 miljoen vierkante kilometer groot, 36 keer de oppervlakte van Nederland.



Walvissen en zeeschildpadden

De beslissing laat toe om de koraalriffen en mariene habitats ten noordwesten van Hawaï te beschermen. De uitbreiding van het gebied draagt daarnaast ook bij tot de bescherming meer dan 7.000 soorten zeedieren, waaronder walvissen en zeeschildpadden. Visserij en boren naar olie zijn er niet meer toegelaten.



Heilige plaats

Het gebied is daarnaast ook van cultureel en historisch belang. Het wordt door de inheemse bevolking van Hawaï namelijk als een heilige plaats beschouwd. Het eiland Midway, dat een onderdeel is van Papahanaumokuakea, is dan weer bekend van de slag bij Midway (1942). Er zijn scheepswrakken en neergehaalde vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog terug te vinden.



Werelderfgoed

Obama, die in Hawaï geboren is en er een groot deel van zijn jeugd doorbracht, zal volgende week naar Hawaï reizen. Ook een bezoek aan het eiland Midway staat dan op het programma.



Papahanaumokuakea werd in 2006 door de toenmalige Amerikaanse president George W. Bush tot Marine National Monument verklaard. Sinds 2010 is het gebied ook door Unesco erkend als werelderfgoed.