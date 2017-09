Aangepast reisadvies Spanje: "Wees voorzichtig in nabijheid van manifestanten"

MV

23/09/17 - 17u14 Bron: Belga

© photo news.

Buitenlandse Zaken heeft vrijdag het reisadvies voor Spanje lichtjes aangepast, omwille van de betogingen in de aanloop naar het onafhankelijkheidsreferendum dat de Catalaanse regering op 1 oktober wil organiseren. "Wees voorzichtig in de nabijheid van manifestanten", luidt het advies.

"Op 1 oktober 2017 wordt er een volksraadpleging georganiseerd door de regionale regering van Catalonië die door de Spaanse overheid onwettelijk werd verklaard. Momenteel doen er zich betogingen en protestacties voor, maar deze verlopen steeds rustig. Wees voorzichtig in de nabijheid van manifestanten. De lokale autoriteiten voorzien momenteel geen problemen bij het vervoer", staat sinds vrijdag te lezen op de website van Buitenlandse Zaken.



De laatste weken lopen de gemoederen tussen de Catalaanse overheid en Madrid rond het referendum hoog op, omdat die laatste alles in het werk stelt om het tegen te houden. Woensdag werden nog twaalf topambtenaren van de Catalaanse regio opgepakt, en de dagen erop kwamen duizenden mensen op straat in Barcelona om hun vrijlating te eisen en hun steun voor het onafhankelijkheidsreferendum duidelijk te maken.