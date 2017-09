Gilbert vliegt in luxe de wereld rond dankzij foutjes van vliegmaatschappijen. En zo kan jij dat ook

avh

Gilbert Ott is een expert in het verzamelen van vliegmijlen, zo vliegt hij met zijn mijlen vaak in businessclass naar de andere kant van de wereld. Maar ook zonder vliegmijlen gaat Gilbert op luxueuze trips. Hij maakt optimaal gebruik van foutjes van luchtvaartmaatschappijen en dat heeft hem zelfs al een gratis vlucht in een privéjet opgeleverd.

Op zijn blog God Save The Points bundelt Gilbert Ott de beste methodes om vliegmijlen te benutten. Maar hij onthult er ook hoe je belachelijk goedkope luxevluchten kunt scoren dankzij kleine foutjes van luchtvaartmaatschappijen. Vaak maken maatschappijen vluchten per ongeluk veel goedkoper, en dan is het kwestie van er snel bij te zijn.

Onlangs boekte Gilbert bij Qatar Airways een vlucht in businessclass van Amsterdam naar Tokyo, met een tussenstop in Doha. Hij betaalde slechts 550 euro. "Dat was de beste deal die ik ooit had gezien", vertelt Gilbert aan Business Insider. Wat later deed hij nog beter: een vlucht in businessclass van Vancouver (Canada) naar Sydney voor 530 euro. "Juist, naar Australië in businessclass voor minder dan een ticket voor economy class!" schrijft Gilbert in zijn blog. "Dit zijn twee voorbeelden van de waanzinnige deal die je krijgt dankzij 'prijsfouten'."

Hoe werkt het? Ook jij kan profiteren van prijsfoutjes van luchtvaartmaatschappijen. "In tegenstelling tot vroeger veranderen maatschappijen constant hun prijzen", schrijft Gilbert. "Vaak zitten er mensen aan de knoppen of passen computers automatisch de prijzen aan. En allebei kunnen ze fouten maken, of compleet falen!"



"Een prijsfout kan gaan van het vergeten van een cijfertje (700 dollar in plaats van 7000 dollar, oeps), of het aanbieden van een deal voor onbedoelde bestemmingen. En soms bieden maatschappijen gewoon fantastische deals aan die te mooi lijken te zijn om waar te zijn."

Alerts "Waarom een ganse dag rondsurfen als je alle deal voorgeschoteld kan krijgen", schrijft Gilbert. Op zijn blog lijst hij trucs op met Google Flights, zodat je zelfs alle bovenstaande blogs op snelheid kan pakken voor de beste deals. De meeste dealsites sturen notificaties uit, ook de Facebookpagina van God Save The Points doet het.

Reageer snel "Of het nu voor 100 dollar rond de wereld is in economy class of voor 600 in businessclass, mensen willen het!" schrijft Gibert. Het komt er dus op aan snel te zijn, want goede deals blijven helaas niet lang bestaan. De sleutel tot succes is snel handelen en pas later vragen stellen. "En bel nooit naar de maatschappij!"

Boek rechtstreeks bij de luchtvaartmaatschappij "Reisagentschappen willen echt niet opdraaien voor de fouten van luchtvaartmaatschappijen of hotels", zegt Gilbert. Daarom is het belangrijk om rechtstreeks bij de maatschappij te boeken.

Wacht minstens 24 uur Een superdeal sluiten is vaak een race tegen de klok. Als je de deal van je leven vindt, moet je meteen in actie schieten. En als je geboekt hebt, bel dan niet onmiddellijk om te checken of de deal in orde is. Wacht minstens 24 uur tot de rust is teruggekeerd.