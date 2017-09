Amazonerivier in haar eentje met kajak afvaren stond hoog op haar bucketlist, maar piraten schoten Emma dood

Joeri Vlemings

Op de bucketlist van Emma Kelty: de Amazonerivier in haar eentje afvaren. © Facebook.

De 43-jarige Emma Kelty, een voormalige schooldirectrice uit Londen, is al een week vermist. Haar lichaam is nog altijd niet teruggevonden, maar er zijn drie mensen aangehouden in verband met haar erg waarschijnlijke overlijden. Een van de arrestanten getuigde dat Kelty eerst beroofd werd en daarna doodgeschoten. Haar lijk werd in de bekende rivier in het immense Amazonewoud gegooid.

Vrienden en kennissen hadden Emma Kelty ten stelligste afgeraden om in haar eentje met een kajak de Amazonerivier af te varen in het beruchte regenwoud. Maar die ambitie stond al langer op haar bucketlist en zij begon er dus tóch aan. Ze bekocht het meer dan waarschijnlijk met haar leven.



Kelty verdween vorige week in het noorden van Brazilië bij de Amazone waar die ook Solimões genoemd wordt. Dat gebied staat bekend voor de aanwezigheid van gevaarlijke piraten en drughandelaars. De Britse was toen al 42 dagen onderweg en was vastberaden om de rest van de ongeveer 6.400 kilometer tussen de bron van de Amazone in Peru en de monding in de Atlantische Oceaan nog af te varen. Maar hoogstwaarschijnlijk viel ze toch in de wrede handen van criminelen.



Vrijdag vond de Braziliaanse Navy de kajak en enkele andere spullen van Emma Kelty terug. Volgens de politie hadden de overvallers geprobeerd om de twee gsm's, de GoPro-camera en de tablet van de Britse avonturierster te verkopen. Drie bendeleden - onder wie een 17-jarige - werden aangehouden. De tiener beweert dat ze Kelty overvielen toen ze haar tent aan het opzetten was aan de oever van de Solimões. De piraten beroofden haar en schoten twee keer met een geweer met afgezaagde loop op haar. Het lijk dumpten ze in de rivier. De politie is nog op zoek naar zes andere medeplichtigen. So in or near coari (100km away) i will have my boat stolen and i will be killed too. Nice ¿¿¿¿¿¿ — Emma Tamsin Kelty (@Emt101s) Sun Sep 10 00:00:00 MEST 2017