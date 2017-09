Plopsaland De Panne schrapt traditionele Sint Weekends

Fien Tondeleir

20/09/17 - 12u01

Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten (dit jaar roetveegpieten) worden elk jaar gevierd tijdens de traditionele Sintweekends in Plopsaland De Panne. Dit jaar gaat Kabouter Plop met de aandacht lopen. © JVK.

De traditionele Sint Weekends in Plopsaland De Panne, in november en december, worden dit jaar geschrapt. De goedheiligman moet plaatsmaken voor Kabouter Plop, die zijn twintigste verjaardag viert. "De Sint en zijn roetveegpieten zullen wel nog in het park te zien zijn. Het schrappen van het Sintfeest heeft dus geen achterliggende boodschap", klinkt het.

Jolien De Tender, woordvoerster van het attractiepark, bevestigt aan onze redactie dat het Sinterklaasweekend inderdaad vervangen wordt door een ander groots verjaardagsweekend. "Dé bekendste kinderfiguur, Kabouter Plop, wordt dit jaar 20. In samenwerking met VTMKzoom boksen we een groots evenement in elkaar. Wij hebben ervoor gekozen dat in november en december te laten plaatsvinden." De eerste aflevering van Plop was nochtans op 27 augustus 1997 op het scherm te zien, maar het animatiefiguurtje dan vieren, paste niet in de kalender.



"Laat ons duidelijk zijn: het is niet dat we de Sint schrappen", vervolgt De Tender. "Hij zal wel nog in het park te zien zijn, maar het zal niet meer alleen rond hem draaien. In het begin van het jaar zitten we samen om onze kalender tot en met eind december vast te leggen. Nu opteren we dus voor een ander concept." Ook in Plopsaland Indoor Hasselt en het Nederlandse Plopsa Indoor Coevorden blijft het Sintfeest bestaan.



Plopsland bevestigt ook dat al haar trouwe abonnees al op de hoogte gebracht werden via mail en dat ze nog geen klachten hebben ontvangen.



Wel zullen er dit jaar helemaal geen Zwarte Pieten meer in het park te zien zijn, omdat het pretpark vorig jaar het zogenaamde 'Pietenpact' ondertekende. Verschillende Vlaamse tv-zenders, speelgoedwinkels en entertainmentbedrijven gingen toen akkoord om vanaf dit jaar enkel roetveegpieten of regenboogpieten te gebruiken.