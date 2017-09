Lek in pijpleiding leidt tot afgelaste vluchten voor 2.000 passagiers in Nieuw-Zeeland

jv

In Nieuw-Zeeland zijn tientallen vluchten geannuleerd door een beschadigde pijpleiding die onder andere vliegtuigbrandstof transporteert van een raffinaderij naar de luchthaven van Auckland. Zowat tweeduizend vliegtuigpassagiers zijn getroffen.

Donderdag is het lek ontdekt in de pijpleiding, die 168 kilometer lang is en loopt van de olieraffinaderij in Marsden Point tot in Auckland. De pijpleiding is afgesloten, aldus eigenaar Refining NZ. Volgens de eigenaar zal het tien tot veertien dagen duren om de leiding te herstellen.



Met de pijpleiding buiten gebruik, is de hoeveelheid beschikbare vliegtuigbrandstof beperkt tot dertig procent van het normale verbruik. Daardoor moeten vliegtuigen op langeafstandsvluchten bijkomende tussenlandingen uitvoeren om bij te tanken. Alle luchtvaartmaatschappijen die vanuit Auckland Airport opereren, zijn getroffen, aldus Air New Zealand in een persbericht.



Ongeveer 2.000 Air New Zealand-klanten zagen hun vlucht geschrapt worden, aldus de luchtvaartmaatschappij.