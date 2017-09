Ryanair schrapt vandaag 82 vluchten: dit moet je doen als ook jouw vlucht geannuleerd is

avh

video Verwarring troef bij duizenden toeristen die een vlucht hebben geboekt bij Ryanair. De Ierse lowcostmaatschappij kondigde vrijdag aan dat ze zes weken lang elke dag zo'n vijftig vluchten schrapt om de stiptheid van de overige verbindingen op te krikken en om de achterstand in vakantiedagen voor het eigen personeel weg te werken. Ben jij een van de gedupeerden? Dan zijn dit jouw rechten.

Naar schatting worden door de annuleringen de plannen van in totaal 308.000 tot 385.000 reizigers in de war gebracht. Vandaag schrapt Ryanair 82 vluchten. Klanten werden kort voor hun vlucht via e-mail op de hoogte gesteld.



Klanten die een stoel hebben geboekt op een geannuleerde vlucht kunnen deze kosteloos omboeken of hun geld terugvragen.