De nieuwe melkkoe van vliegmaatschappijen: je laten betalen om naast elkaar te zitten

Wie met zijn partner of gezin op vliegvakantie gaat, zit natuurlijk graag op dezelfde rij in het vliegtuig. En daar spelen luchtvaartmaatschappijen graag op in. Almaar vaker vragen maatschappijen een extra bedrag om je stoelen te reserveren, wat de prijs van je vliegticket al gauw met enkele tientallen euro's opdrijft.

De Nederlandse vliegticketwebsite Tix.nl nam vijftien bekende luchtvaartmaatschappijen onder de loep en stelde vast dat alsmaar meer bedrijven extra aanrekenen voor stoelreservaties. Vaak is een stoelreservatie optioneel, maar soms ook verplicht. Zo verplicht Ryanair passagiers die met kinderen tot 12 jaar reizen om te betalen voor een stoelreservatie.



Al die achterpoortjes maken onderling vergelijken van vliegtickets er niet makkelijker op. Bovendien hebben de meeste maatschappijen geen tarievenoverzicht omdat dat per route, moment en stoel verschilt.



Volgens het onderzoek rekent 21 procent van de onderzochte bedrijven een meerprijs aan voor een stoel bij het raam of aan het gangpad. Wie meer achterin het vliegtuig plaatsneemt, krijgt doorgaans een goedkoper tarief aangerekend. Lees ook Zo wil Ryanair probleem van dronken passagiers aanpakken

"Kwalijke zaak" Een woordvoerder van Tix.nl vertelt aan de Telegraaf dat het voor de reizigers steeds moeilijker wordt om door de bomen nog het bos te zien. "Er zijn honderden verschillende tarieven voor een zitplaats. Die komen bovenop de ticketprijs en worden pas zichtbaar tijdens het boeken. Een kwalijke zaak."