EasyJet gaat intercontinentale vluchten aanbieden

13/09/17 - 09u54 Bron: ANP

EasyJet gaat in samenwerking met andere luchtvaartmaatschappijen vliegtickets verkopen naar verre bestemmingen. Zelf zorgt het daarbij voor doorreismogelijkheden binnen Europa. In eerste instantie loopt dat via de Londense luchthaven Gatwick, maar de prijsvechter heeft ook onder meer Schiphol in het vizier.