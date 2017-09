"Zieke piloten" verstoren ook vandaag vluchten van Air Berlin

Door: redactie

De noodlijdende luchtvaartmaatschappij Air Berlin moet ook vandaag tientallen vluchten schrappen omdat heel wat piloten zich plots ziek melden.

De maatschappij kondigde vanochtend aan dat minstens 32 vluchten afgelast zijn. Uit een interne nota blijkt dat 149 piloten zich ziek hebben gemeld.



Gisteren moest Air Berlin al 100 van de 750 geplande vluchten schrappen, nadat ongeveer 200 werknemers ziek bleken.



Onderhandelingen in gevaar?

De directie spreekt van sabotage. "Dit is met vuur spelen", aldus topman Thomas Winkelmann. "Dit kost ons miljoenen euro's op een moment dat we in finale onderhandelingen zitten met potentiële investeerders." Volgens hem is een stabiele werking de enige manier om zoveel mogelijk banen te behouden."



Air Berlin vroeg medio augustus faillissement aan, nadat grootaandeelhouder Etihad zijn handen van het structureel verlieslatende bedrijf had afgetrokken. Het kreeg een overbruggingskrediet van 150 miljoen euro van de Duitse regering om operationeel te kunnen blijven tot er overnemers zijn gevonden. Tegen 21 september zouden er "concrete beslissingen" worden genomen.