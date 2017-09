Air Berlin annuleert 100 vluchten nadat 200-tal piloten zich ziek melden

kv

12/09/17 - 20u18 Bron: Der Spiegel, BBC

Air Berlin, de tweede grootste Duitse luchtvaartmaatschappij, heeft noodgedwongen een honderdtal vluchten moeten annuleren, nadat een ongewoon hoog aantal piloten zich vandaag plots ziek meldde. Air Berlin, dat vorige maand failliet werd verklaard, beschuldigt de piloten van sabotage van gesprekken met een mogelijke investeerder.

De luchtvaartmaatschappij vroeg vorige maand het faillissement aan nadat hoofdaandeelhouder Etihad niet langer geld wilde stoppen in het verlieslatende bedrijf. Berlin Air onderhandelt momenteel met een potentiële koper en hoopt volgende week een definitieve beslissing over de verkoop te hebben.

Staking

Air Berlin stelt in totaal ongeveer 1500 piloten te werk. Volgens Spiegel Online meldden zo'n 200 piloten zich vanmorgen ziek. In werkelijkheid gaat het om een spontane staking. Een spaakgelopen onderhandeling van maandag tussen het bestuur en de piloten ligt aan de basis van de staking, zo meldt het Duitse weekblad op gezag van ingewijden. De piloten eisen dat de oudere en beter betaalde piloten in de overnameovereenkomst met de toekomstige werkgever (vermoedelijk Lufthansa Group) worden opgenomen, zodat ze zeker kunnen zijn van jobbehoud. Het bestuur wil dat echter niet garanderen.



"Voor velen van ons is de maat vol," zei een Air Berlin-piloot aan Der Spiegel. "We hebben de indruk dat er een erg vuil spel gespeeld wordt in het voordeel van de Lufthansa Group."