Ze is gewoon meisje met gewone job en toch reist ze wereld rond in luxe. Dit is hoe ze het doet

12/09/17 - 12u03 Bron: Daily Mail, news.com.au

Hoe veel zou jij er voor over hebben om af en toe een leven te leiden van pure luxe? En je te laten verwennen in de duurste hotels op de meest exotische locaties? De Britse Bridie Wilkins (23) heel wat. De jonge vrouw uit Londen werkt voor een modemagazine en lag pas nog van de zon te genieten op een strand in de Maldiven. Maar thuis leeft ze een Spartaans leven.

"Het Velassaru Maldives Resort is mijn favoriet tot nu toe", verklapt ze. "Het moment dat ik aankwam, was als in een droom. Het water is er kristalhelder, de stranden zijn wit en mijn villa was ongelofelijk. Ik kon er écht relaxen. Ik had nooit gedacht dat zo een plek echt bestond." (lees hieronder verder) © Instagram.

Die droomvakanties compenseert ze wel thuis, als ze aan het werk is. Zo heeft ze een budget van amper 16,5 euro per week voor eten. Dat zet haar op een dieet van vis en groenten uit blik en witte producten uit de supermarkt. Ook voor transport trekt ze de riem dicht door alles te voet te doen. En hoewel ze vroeger heel graag op stap ging 's avonds en in het weekend, vindt ze dat nu geldverspilling.



Kleine beetjes maken een groot geheel, want door haar uitgaven te beperken tot 110 euro per week of 440 euro per maand, slaagt ze erin elke maand 660 euro van haar inkomen opzij te zetten. Daarnaast boekt ze altijd flink van tevoren en houdt ze haar ogen open voor deals. (lees hieronder verder) © Instagram.