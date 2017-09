Luchthaven Frankfurt tijdelijk ontruimd nadat man met bom dreigt

kv

10/09/17 - 03u32 Bron: Belga

© epa.

De luchthaven van het Duitse Frankfurt is gisteravond een tijdje ontruimd geweest nadat een man had gedreigd om een bom te laten ontploffen. Dat laat de politie weten in een mededeling. De man werd opgepakt door de federale politie.

